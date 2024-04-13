Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем рядом с бархатцами сажать помидоры: польза соседства в саду
Евгений Кунгуров незадолго до смерти не смог войти в церковь из-за жгущего руки креста
Юрий Куклачев рассказал, что его кошки полюбили SHAMANа
На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна
Меган Маркл и принц Гарри повторили на публике знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза
Анджелина Джоли вышла на публику с 15-летней дочерью от Брэда Питта Вивьен
Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам
Эмигрировавший в Израиль актер Сафонов напугал поклонников постаревшим видом
Продается эксклюзивный Mercedes-AMG One с минимальным пробегом
Архыз 2024: более 1 миллиона туристов ожидаются на курорте в этом году

Архыз планирует принять свыше 1 млн туристов в 2024

1:27
Туризм

Представитель министерства туризма и курортов республики Карачаево-Черкесии сообщил, что в 2024 году планируется привлечь более 1 миллиона туристов в Архыз, всесезонный курорт. В первом квартале текущего года поток туристов составил 625 тысяч человек, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в 2023 году на курорт прибыло 880 тысяч гостей, что на 20% больше, чем в 2022 году.

Архыз планирует принять свыше 1 млн туристов в 2024
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Представитель также подчеркнул, что горнолыжный сезон на Архызе будет продлен до 1 мая, что станет самым продолжительным периодом в истории курорта. Это стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям и новой системе оснежения, способной обеспечить покрытие искусственным снегом 100% трасс. Обычно сезон горнолыжного отдыха на курорте длится с декабря по апрель.

Кроме того, до конца 2024 года на курорте планируется почти удвоить количество мест размещения, включая новые гостиницы, коттеджные комплексы и апарт-отели, общей вместимостью около 2 тысяч мест. Архыз пользуется популярностью среди туристов в России, особенно среди семей, которые предпочитают активный отдых. Курорт предлагает две туристические деревни, 27 километров трасс и 8 канатных дорог.

Архыз. Кавказ, в который Вам захочется вернуться
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Стало известно, как наш организм понимает, когда нужно просыпаться
Дрессировщик Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта
Райан Гослинг заявил, что он категорически не хотел исполнять "I'm Just Ken" на "Оскаре"
Рассказываем о правильной глубине посадки рассады
Муж осужденной Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса
Цены на жильё в старых домах в Москве начали снижаться, пройдя максимум
Спортсмен Мироненко назвал идеальный вес для бегуна
Евгений Петросян показал фотографию с наследником
Эти растения не нужно сажать рядом с виноградом
Земфира* исполнила свою мечту и сфотографировалась с любимой певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников