Архыз 2024: более 1 миллиона туристов ожидаются на курорте в этом году

Представитель министерства туризма и курортов республики Карачаево-Черкесии сообщил, что в 2024 году планируется привлечь более 1 миллиона туристов в Архыз, всесезонный курорт. В первом квартале текущего года поток туристов составил 625 тысяч человек, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в 2023 году на курорт прибыло 880 тысяч гостей, что на 20% больше, чем в 2022 году.
Представитель также подчеркнул, что горнолыжный сезон на Архызе будет продлен до 1 мая, что станет самым продолжительным периодом в истории курорта. Это стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям и новой системе оснежения, способной обеспечить покрытие искусственным снегом 100% трасс. Обычно сезон горнолыжного отдыха на курорте длится с декабря по апрель.
Кроме того, до конца 2024 года на курорте планируется почти удвоить количество мест размещения, включая новые гостиницы, коттеджные комплексы и апарт-отели, общей вместимостью около 2 тысяч мест. Архыз пользуется популярностью среди туристов в России, особенно среди семей, которые предпочитают активный отдых. Курорт предлагает две туристические деревни, 27 километров трасс и 8 канатных дорог.
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