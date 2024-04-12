Испанское правительство предлагает новые правила для туристического размещения в центре городов

В Испании предлагают ограничить количество туристических мест в определенных районах

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Испании поддерживает идею ограничения туристического размещения в определенных районах крупных городов. Министр жилищного строительства и городского развития Исабель Родригес высказала эту позицию, подчеркнув важность сохранения аутентичности и жизнеспособности городских центров.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы не хотим, чтобы исторические центры Мадрида превратились в тематические парки", — отметила министр в интервью радиостанции Cadena SER, при этом подчеркнув необходимость уважения к компетенциям региональных властей. "Я считаю, что в районах, где возникают напряженные ситуации, нужно ввести ограничения на размещение туристического жилья", — добавила Родригес.

В настоящее время испанские власти проводят кампанию по облегчению доступа граждан к жилью. Кроме того, была запущена процедура отмены выдачи "золотых виз", которые предоставляли право на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее €500 тыс.