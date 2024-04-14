Хургада: оптимальное время для посещения и советы для путешественников

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Путеводитель по Хургаде: виза, валюта и как избежать летней жары

2:32
Туризм

Хургада, один из старейших и наиболее любимых курортов в Египте, славится своим мягким климатом и кристально чистыми водами Красного моря. Этот уголок идеально подходит для любителей солнечных ванн, любознательных подводных путешествий с маской и тем, кто жаждет погрузиться в культуру Египта, исследуя местные музеи и дворцы. Всё самое полезное, что нужно знать перед путешествием.

Путеводитель по Хургаде: виза, валюта и как избежать летней жары
Фото: commons.wikimedia.org by Blueshade is licensed under CC BY-SA 2.5

Когда лучше всего посетить этот райский уголок?

Весна и осень являются наиболее приятными условиями — мягкая погода и невысокая посещаемость. Летом температура поднимается до 40 °C и более, что делает пребывание изнурительным из-за высокой влажности. Зимой в Хургаде тепло, средняя температура составляет 20-25 °C, а вода в море поддерживает приятные 21-24 °C, что делает её привлекательным местом для тех, кто хочет уйти от холодов зимы.

Как добраться?

Из России можно долететь прямым рейсом из Москвы и других крупных городов, таких как Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Продолжительность прямого рейса из Москвы составляет около 6 часов. Цены на билеты начинаются от 50 000 ₽ в одну сторону, хотя есть варианты с пересадками, более доступные — от 40 000 ₽.

От аэропорта Хургады до центра города можно легко добраться на такси или микроавтобусах, которые ожидают пассажиров у выходов из терминалов. Путь занимает примерно 20 минут.

Какие документы и валюту следует иметь при себе?

Для поездки в Хургаду требуется заграничный паспорт и виза. Визу можно получить по прибытии в аэропорт Хургады или заранее онлайн на официальном сайте МИД Египта. Стоимость однократной въездной визы составляет 25 $ и она действительна в течение 30 дней.

Египетская валюта — египетский фунт (EGP).

На апрель 2024 года курс составляет примерно два рубля за один фунт. Проезд на общественном транспорте обойдется примерно в 2-5 EGP, а чашка американо в кафе будет стоить примерно 20-30 EGP.

Хургада является туристическим местом, поэтому в отелях, ресторанах и турфирмах часто можно встретить русскоговорящий персонал. Местные жители обычно говорят на египетском диалекте арабского языка, но в туристических районах персонал обычно понимает английский.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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