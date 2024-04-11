Туризм в Северной Корее: ограничения и возможности для путешественников, подробности программ летних туров в КНДР

Наталия Ансталь, руководитель турфирмы и тревел-блогер, поделилась мнением о том, что Северокорейское направление может заинтересовать туристов, желающих погрузиться в традиции и образ жизни КНДР. Однако, она отметила, что из-за ограничений на свободу передвижения это направление, вероятно, не станет популярным.
В настоящее время наблюдается активное сотрудничество между Россией и КНДР, включая сферу туризма. Для российских туристов разработаны программы на восемь и двенадцать дней, но стоимость таких поездок пока неизвестна. Некоторые, возможно, захотят посетить страну, чтобы увидеть, как живется при коммунистическом режиме в XXI веке. Прогнозировать популярность этого направления сложно, однако ценители исключительных путешествий, вероятно, найдутся. Несмотря на это, следует быть готовым к ограничениям свободы, несравнимым с уровнем свободы, доступным, к примеру, в Турции.
Турэксперт добавила, что власти КНДР могут смягчить некоторые ограничения для туристов, но при этом уверена, что туристический кластер "будет выполнен потрясающе", а пейзажи Северной Кореи поразят путешественников.
Ранее стало известно о программе летних туров в КНДР, в рамках которых туристы смогут посетить северокорейские пляжи. Продолжительность таких туров составит восемь и 12 дней, а точные даты уточняются.
Российские туристы, впервые посетившие Северную Корею с 2020 года, рассказали о том, что во время их пребывания они мало встречали местных жителей. Путешественник Андрей Герасименко, посетивший более 40 стран, отметил, что дети, с которыми он встречался, избегали контакта с туристами.
Археологические раскопки привели к уникальному открытию глиняного горшка с кладом из 3730 свинцовых монет.