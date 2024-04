Срыв отпуска: россиянкам запретили полететь в Мексику

Три женщины из России, которые планировали провести отпуск в Канкуне, столкнулись с отказом посадки на рейс Turkish Airlines во время транзита в Стамбуле, по информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР). Согласно заявлению вице-президента АТОР и генерального директора компании Space Travel, Артура Мурадяна, дамы отправились в путешествие 8 апреля, обладая оплаченными билетами и подтверждением бронирования отелей.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic