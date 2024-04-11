Срыв отпуска: россиянкам запретили полететь в Мексику

АТОР: туристок из России не выпустили в Мексику

Три женщины из России, которые планировали провести отпуск в Канкуне, столкнулись с отказом посадки на рейс Turkish Airlines во время транзита в Стамбуле, по информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР). Согласно заявлению вице-президента АТОР и генерального директора компании Space Travel, Артура Мурадяна, дамы отправились в путешествие 8 апреля, обладая оплаченными билетами и подтверждением бронирования отелей.

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Из-за задержки их рейса из Москвы они не успели на следующий рейс. В аэропорту Стамбула им выдали посадочные талоны на последующий рейс и обеспечили проживанием в отеле, однако позже им отказали в посадке, ссылаясь на уведомление от авиакомпании о нарушении правил, установленных правительством Мексики. По этим правилам путешественницы не могли лететь в Мексику, поскольку не посещали ранее США, Канаду или Великобританию.

Попытки связаться с представителем авиакомпании оказались безуспешными, а московское представительство авиаперевозчика отказалось оказывать какую-либо помощь. Заместитель главы АТОР выразил мнение, что такие инциденты наносят ущерб не только туристам, лишая их возможности насладиться отпуском, но и туроператорам, которые вынуждены компенсировать стоимость туров.