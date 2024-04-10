Глэмпинги в Курской области: идеальное сочетание комфорта и природной красоты

Курская область предлагает туристам отдых в глемпингах

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В тихих и уединенных уголках Курской области теперь можно насладиться неповторимым отдыхом в модульных отелях, известных как глэмпинги.

Фото: ilovenz.me by Steveonmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В этих оазисах спокойствия и уюта вы сможете наслаждаться окружающей природой, не выезжая за пределы региона. Глэмпинги представляют собой полностью оборудованные номера с небольшой кухней и собственными ванными комнатами, окруженные природной красотой и тишиной. Благодаря федеральной субсидии в размере 63 миллионов рублей на развитие этого проекта, уже появились и продолжают строиться глэмпинги по всему Соловьиному краю.

Эти уникальные места размещения предлагают различные стили и декор, включая элементы национальной культуры и традиций. Например, в Новой Боевке уже построены глэмпинги в стиле "Аля-Рус", с домиками, оформленными в виде гжельских узоров, жостовских народных игрушек и других местных мотивов. Планируется также расширение гостиничного комплекса с добавлением 10 новых домиков, каждый из которых будет посвящен исторической личности известных курян.

В других районах, таких как Льговский, возводятся глэмпинги в стиле "А-ФРЕЙМ", напоминающие традиционные шалашы. Эти модульные дома будут рассчитаны на проживание до четырех человек и уже вызывают интерес у потенциальных гостей. Ожидается, что первые посетители смогут насладиться гостеприимством уже в мае.

Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году в Курской области будет создано 56 глэмпингов, обеспечивающих комфортное и уникальное пребывание в окружении природы.

В Курской области строят модульные отели - глэмпинги