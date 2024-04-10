Как избежать задержек с визами: советы для успешного оформления китайской визы в период Кантонской ярмарки

Сообщается, что интерес к получению китайских виз увеличивается среди людей, готовых посетить страну на время ежегодного праздника Кантонской ярмарки, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Этот период года также признан наиболее популярным для поездок в Китай.
Тем не менее, некоторые туристические агентства сообщают о затруднениях с получением виз для своих клиентов, отмечая, что процесс может занять до нескольких месяцев. В то же время другие агентства утверждают, что им удается быстро оформлять визы благодаря своей аккредитации.
В общем, ситуация с китайскими визами продолжает оставаться напряженной, но многие туристические компании стремятся обеспечить своим клиентам максимальный комфорт и помощь в получении необходимых документов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.