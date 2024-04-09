Открытие Северной Кореи для туризма: чартерные рейсы доступны уже сейчас

По заявлению представителей России и КНДР, после трех пробных полетов было принято решение возобновить чартерные рейсы для организованных туристических групп. Министр природных ресурсов Александр Козлов подчеркнул, что это связано с формированием туристических потоков и созданием условий для их осуществления. Однако следует отметить, что речь идет исключительно о чартерных рейсах, а не о запуске регулярных авиарейсов.
Первые туристы из России посетили Северную Корею в феврале текущего года, посетив горнолыжный курорт Масикрён и другие достопримечательности страны. Этот опыт позволил сделать вывод, что туристические чартеры могут быть успешными.
На данный момент туроператоры готовы начать продажу пакетов туров в Северную Корею с вылетами из Москвы и других городов России. Это решение вызвало интерес у многих путешественников, желающих посетить эту загадочную страну.
Тем не менее, перед поездкой в Северную Корею необходимо строго соблюдать все правила безопасности и получить соответствующие разрешения. Также стоит помнить, что некоторые территории страны остаются закрытыми для посещения туристами.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.