Открытие Северной Кореи для туризма: чартерные рейсы доступны уже сейчас

Россия и КНДР возобновляют чартерные рейсы

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

По заявлению представителей России и КНДР, после трех пробных полетов было принято решение возобновить чартерные рейсы для организованных туристических групп. Министр природных ресурсов Александр Козлов подчеркнул, что это связано с формированием туристических потоков и созданием условий для их осуществления. Однако следует отметить, что речь идет исключительно о чартерных рейсах, а не о запуске регулярных авиарейсов.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первые туристы из России посетили Северную Корею в феврале текущего года, посетив горнолыжный курорт Масикрён и другие достопримечательности страны. Этот опыт позволил сделать вывод, что туристические чартеры могут быть успешными.

На данный момент туроператоры готовы начать продажу пакетов туров в Северную Корею с вылетами из Москвы и других городов России. Это решение вызвало интерес у многих путешественников, желающих посетить эту загадочную страну.

Тем не менее, перед поездкой в Северную Корею необходимо строго соблюдать все правила безопасности и получить соответствующие разрешения. Также стоит помнить, что некоторые территории страны остаются закрытыми для посещения туристами.