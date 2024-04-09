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Открытие Северной Кореи для туризма: чартерные рейсы доступны уже сейчас

Россия и КНДР возобновляют чартерные рейсы

1:13
Туризм

По заявлению представителей России и КНДР, после трех пробных полетов было принято решение возобновить чартерные рейсы для организованных туристических групп. Министр природных ресурсов Александр Козлов подчеркнул, что это связано с формированием туристических потоков и созданием условий для их осуществления. Однако следует отметить, что речь идет исключительно о чартерных рейсах, а не о запуске регулярных авиарейсов.

Россия и КНДР возобновляют чартерные рейсы
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первые туристы из России посетили Северную Корею в феврале текущего года, посетив горнолыжный курорт Масикрён и другие достопримечательности страны. Этот опыт позволил сделать вывод, что туристические чартеры могут быть успешными.

На данный момент туроператоры готовы начать продажу пакетов туров в Северную Корею с вылетами из Москвы и других городов России. Это решение вызвало интерес у многих путешественников, желающих посетить эту загадочную страну.

Тем не менее, перед поездкой в Северную Корею необходимо строго соблюдать все правила безопасности и получить соответствующие разрешения. Также стоит помнить, что некоторые территории страны остаются закрытыми для посещения туристами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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