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Открытие нового раздела "Путешествия" на Avito: кешбэк до 15% и уникальные предложения

Avito заменяет "Букинг" и Airbnb в России

1:30
Туризм

Сегодня Avito объявил о запуске нового направления бизнеса — раздел "Путешествия". В настоящее время раздел предлагает услуги посуточной аренды квартир и другой недвижимости, а планируется расширение возможностей осенью, включая бронирование отельных номеров в России. Пользователям обещается кешбэк до 15%, который можно будет использовать для оплаты проживания или дополнительных услуг платформы, таких как продвижение объявлений или доставка товаров.

Avito заменяет "Букинг" и Airbnb в России
Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0

Это позволит Avito объединить функционал, который ранее предоставляли два иностранных сайта — Airbnb и Booking. com. Несмотря на новые возможности, появляются и некоторые сложности. Некоторые пользователи высказывают опасения относительно репутации бренда из-за возможного встречи с нечестными продавцами в разделе "Путешествия". Успех нового направления будет зависеть от того, сможет ли Avito преодолеть эти стереотипы и обеспечить качественное обслуживание.

Avito уделяет внимание безопасности сделок, переводя все бронирования на онлайн-формат с гарантией для обеих сторон. Эксперты отмечают, что успех Avito в этой области будет зависеть от обеспечения качества и надежности услуг, что может дать площадке конкурентное преимущество. Однако бронирование отелей — новая ниша для Avito, где ей придется конкурировать с уже установившимися агрегаторами и сервисами. Вопрос о том, как Avito станет привычной площадкой для пользователей, остается открытым.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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