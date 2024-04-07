Трагедия в Турции: российский турист найден мертвым в отеле в Аланье

Турист из России найден мертвым в отеле в Аланье

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из отелей в турецкой Аланье обнаружили тело российского туриста.

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Возраст этого гражданина России составлял 40 лет. Его безжизненное тело было найдено в номере отеля в курортной зоне Турции.

Подробности инцидента и причины смерти пока не разглашаются. Полиция Турции занимается расследованием, как сообщает издание BirGun.

Сотрудники отеля стали подозревать что-то необычное, когда заметили, что гость долго не выходил из своего номера.

После открытия двери персонал обнаружил тело мужчины в номере.

Место происшествия было оцеплено полицией, а медицинская бригада подтвердила смерть российского туриста.

Тело направлено в институт судебной медицины провинции Анталья, где будут определены точные причины смерти.

Пока нет информации о точном времени инцидента.