Трагедия в Турции: российский турист найден мертвым в отеле в Аланье

В одном из отелей в турецкой Аланье обнаружили тело российского туриста.
Возраст этого гражданина России составлял 40 лет. Его безжизненное тело было найдено в номере отеля в курортной зоне Турции.
Подробности инцидента и причины смерти пока не разглашаются. Полиция Турции занимается расследованием, как сообщает издание BirGun.
Сотрудники отеля стали подозревать что-то необычное, когда заметили, что гость долго не выходил из своего номера.
После открытия двери персонал обнаружил тело мужчины в номере.
Место происшествия было оцеплено полицией, а медицинская бригада подтвердила смерть российского туриста.
Тело направлено в институт судебной медицины провинции Анталья, где будут определены точные причины смерти.
Пока нет информации о точном времени инцидента.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.