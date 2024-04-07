Согласно информации, полученной от республиканского МЧС, в дневное время 7 апреля в городе Гагра произошел несчастный случай, когда 40-летняя женщина из России, находившаяся за ограждением горной дороги Убыхов, упала с края в обрыв глубиной около 50-60 метров.
Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшую с дна обрыва, доставив ее в больницу. Однако, увы, усилия врачей не увенчались успехом, и женщину не удалось спасти. Она скончалась от полученных травм.
Сейчас проводится дальнейшее расследование обстоятельств этой трагедии. Следственные органы займутся выяснением обстоятельств гибели гражданки России.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.