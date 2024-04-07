Гибель российской женщины в Гагре: подробности несчастного случая

Россиянка сорвалась со смотровой площадки в Абхазии и погибла

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Согласно информации, полученной от республиканского МЧС, в дневное время 7 апреля в городе Гагра произошел несчастный случай, когда 40-летняя женщина из России, находившаяся за ограждением горной дороги Убыхов, упала с края в обрыв глубиной около 50-60 метров.

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Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшую с дна обрыва, доставив ее в больницу. Однако, увы, усилия врачей не увенчались успехом, и женщину не удалось спасти. Она скончалась от полученных травм.

Сейчас проводится дальнейшее расследование обстоятельств этой трагедии. Следственные органы займутся выяснением обстоятельств гибели гражданки России.