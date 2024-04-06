Местные власти раскрыли планы введения платы за посещение Венеции для ее однодневных туристов. Начиная с 25 апреля в тестовом режиме, будет взиматься плата в размере 5 евро за вход.
Власти подчеркнули, что не будет установлено турникетов или других физических ограничителей, но будут действовать контролеры, которые будут проверять
оплату. Проверки будут проводиться, по крайней мере, в некоторых местах города.
Мэр Венеции, Луиджи Бругнаро, отметил, что это экспериментальная мера, направленная на снижение числа туристов и сохранение исторического центра города.
"Это не означает закрытия города, но наша обязанность — защитить исторические центры мира", — подчеркнул мэр.
Приложение для сбора налога с однодневных туристов будет запущено в эксплуатацию 25 апреля с установленным временем с 08:30 до 16:00 для взимания платы за въезд. Будет отсутствовать физические барьеры или ограничения для свободного передвижения в городе.
Бругнаро также подчеркнул, что, за исключением указанных дней, когда город стремится принимать меньше посетителей, ограничений на въезд нет. Однодневные посетители, покидающие город в тот же день, обязаны заплатить плату, которая в текущем году составляет 5 евро. Дети до 14 лет освобождены от уплаты, а также туристы, проживающие в отелях в Местре, находящемся в границах муниципалитета Венеции.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.