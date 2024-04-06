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"Копеечка к копеечке": венеция вводит новую плату за однодневные посещения

Венеция станет платной для однодневных туристов

1:28
Туризм

Местные власти раскрыли планы введения платы за посещение Венеции для ее однодневных туристов. Начиная с 25 апреля в тестовом режиме, будет взиматься плата в размере 5 евро за вход.

Венеция станет платной для однодневных туристов
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Власти подчеркнули, что не будет установлено турникетов или других физических ограничителей, но будут действовать контролеры, которые будут проверять
оплату. Проверки будут проводиться, по крайней мере, в некоторых местах города.

Мэр Венеции, Луиджи Бругнаро, отметил, что это экспериментальная мера, направленная на снижение числа туристов и сохранение исторического центра города.

"Это не означает закрытия города, но наша обязанность — защитить исторические центры мира", — подчеркнул мэр.

Приложение для сбора налога с однодневных туристов будет запущено в эксплуатацию 25 апреля с установленным временем с 08:30 до 16:00 для взимания платы за въезд. Будет отсутствовать физические барьеры или ограничения для свободного передвижения в городе.

Бругнаро также подчеркнул, что, за исключением указанных дней, когда город стремится принимать меньше посетителей, ограничений на въезд нет. Однодневные посетители, покидающие город в тот же день, обязаны заплатить плату, которая в текущем году составляет 5 евро. Дети до 14 лет освобождены от уплаты, а также туристы, проживающие в отелях в Местре, находящемся в границах муниципалитета Венеции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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