Россияне стали замечать, что у них под носом! Вице-премьер России про отечественный отдых

Чернышенко: отдых внутри России стал моден и престижен

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, отдых на территории страны стал популярным и престижным для местных жителей, что свидетельствует о преодолении зависимости от зарубежных поездок. Он выразил это мнение во время совещания о развитии туризма в Кемеровской области.

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Чернышенко подчеркнул необходимость расширения туристической инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса на внутренний отдых. Он отметил, что Россия успешно преодолела колониальную зависимость в туризме, и теперь отдых внутри страны стал актуальным и престижным.

Вице-премьер также отметил рост внутреннего туристического потока, который в 2023 году превысил уровень до пандемии, достигнув 78 миллионов поездок, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Ранее Чернышенко призывал россиян отдыхать внутри страны, отмечая, что здесь предлагается более привлекательное, интересное и безопасное окружение. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что туризм должен выходить за рамки политики, и выразил стремление сделать путешествия по России доступными для людей с разным уровнем дохода.