Биометрическая оплата в метро: комфорт и безопасность для пассажиров в Петербурге

Метрополитену придется установить специальное оборудование для работы с биометрическими данными. Пассажирам будет достаточно зарегистрировать свои биометрические данные на портале госуслуг и через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Пилотный проект планируется запустить на одной-трех станциях метро не ранее второго квартала 2024 года. Планируется оценить скорость работы оборудования, определить "клиентский путь", обеспечить надежность системы и учесть влияние внешних факторов, таких как освещение.
Тестирование продлится до 2025 года, после чего можно будет перейти к массовому внедрению методики на всех станциях метро. Окончательную стоимость проекта определят по итогам пилотного проекта.
В Москве система оплаты по биометрии в метро начала действовать с октября 2021 года. Кроме того, запуск аналогичных проектов в 2024 году планируется в пяти городах: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.
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