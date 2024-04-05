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Биометрическая оплата в метро: комфорт и безопасность для пассажиров в Петербурге

В метро Петербурга начнут тестировать оплаты биометрией

1:05
Туризм

Метрополитену придется установить специальное оборудование для работы с биометрическими данными. Пассажирам будет достаточно зарегистрировать свои биометрические данные на портале госуслуг и через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе метрополитена.

В метро Петербурга начнут тестировать оплаты биометрией
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Web:WikiPhotoSpace, Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пилотный проект планируется запустить на одной-трех станциях метро не ранее второго квартала 2024 года. Планируется оценить скорость работы оборудования, определить "клиентский путь", обеспечить надежность системы и учесть влияние внешних факторов, таких как освещение.

Тестирование продлится до 2025 года, после чего можно будет перейти к массовому внедрению методики на всех станциях метро. Окончательную стоимость проекта определят по итогам пилотного проекта.

В Москве система оплаты по биометрии в метро начала действовать с октября 2021 года. Кроме того, запуск аналогичных проектов в 2024 году планируется в пяти городах: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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