Биометрическая оплата в метро: комфорт и безопасность для пассажиров в Петербурге

В метро Петербурга начнут тестировать оплаты биометрией

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Метрополитену придется установить специальное оборудование для работы с биометрическими данными. Пассажирам будет достаточно зарегистрировать свои биометрические данные на портале госуслуг и через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Web:WikiPhotoSpace, Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пилотный проект планируется запустить на одной-трех станциях метро не ранее второго квартала 2024 года. Планируется оценить скорость работы оборудования, определить "клиентский путь", обеспечить надежность системы и учесть влияние внешних факторов, таких как освещение.

Тестирование продлится до 2025 года, после чего можно будет перейти к массовому внедрению методики на всех станциях метро. Окончательную стоимость проекта определят по итогам пилотного проекта.

В Москве система оплаты по биометрии в метро начала действовать с октября 2021 года. Кроме того, запуск аналогичных проектов в 2024 году планируется в пяти городах: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.