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Крупнейшее землетрясение на Тайване: мощнейшее за последние 25 лет

На Тайване произошло крупнейшее землетрясение за 25 лет

2:41
Туризм

С Тайваня поступили первые отчёты о жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия. По данным спасателей, один человек погиб, а более 50 получили ранения вследствие землетрясения. Эти цифры являются предварительными. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в рамках которых людей извлекают из разрушенных зданий. Сообщается о обрушении здания завода по производству пластмассы в городе Синьбэй на севере Тайваня, однако информации о пострадавших там пока нет.

На Тайване произошло крупнейшее землетрясение за 25 лет
Фото: www.flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты отмечают, что это землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало наиболее сильным за последние 25 лет.

Глава Центрального метеорологического управления Тайваня, Цзяньфу, подчеркнул: "Сегодняшнее землетрясение с магнитудой 7,2 стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Толчки ощущались по всему Тайваню, включая его центральные и северные части".

В 1999 году в городе Цзицзи произошло землетрясение с магнитудой 7,3, в результате которого погибли 2,4 тысячи человек, а 11,3 тысячи получили ранения.

В Японии сообщили, что землетрясение с магнитудой 7,5 произошло 3 апреля недалеко от Тайваня, к юго-западу от острова Окинава, в 8:58 по местному времени (2:58 по Москве). С тех пор было зафиксировано более 20 повторных подземных толчков с магнитудой от 4,1 до 6,5. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая, на всей территории Тайваня и на Окинаве в Японии. Некоторые здания на Тайване получили повреждения, наклонились и частично разрушились. Моменты спасательных операций были запечатлены на видео и распространены в социальных сетях. Свидетели также сняли на видео колебания мостов, падение товаров с полок магазинов и обрушения скальных образований в холмистых районах.

Власти Китая объявили красный, наивысший уровень опасности из-за возможного цунами. В настоящее время максимальная угроза цунами снята, однако специалисты продолжают следить за ситуацией в связи с последующими подземными толчками.

Цунами, вызванное землетрясением, имело небольшую высоту, достигая при японских островах Йонагуни, Исигаки и Мияко 0,3 метра. В прибрежных районах были включены сирены для оповещения населения о возможном цунами.

Сильно встряхнуло! Землетрясение на Тайване: несколько зданий разрушено
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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