Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники

Обнаружены доступные авиабилеты по выгодной цене на рейсы из Москвы в Сеул (Южная Корея) на майские даты через онлайн-системы бронирования.
Например, экономичные билеты на рейсы авиакомпании China Eastern Airlines с вылетом из Москвы 7 мая и обратно 20 мая доступны за 43,6 тыс. руб. с включенным багажом. При этом необходима одна пересадка в аэропорту Пекина, которая на обратном пути займет 19 часов.
Есть также вариант с более короткой стыковкой, менее 2 часов в каждом направлении, но он стоит значительно дороже — 73,3 тыс. руб.
Доступные по цене билеты также могут быть найдены на соседние даты, например, с 10 по 20 мая или с 11 по 20 мая, по той же стоимости — 43,6 тыс. руб.
Прямых рейсов между Москвой и Сеулом в настоящее время нет, поэтому путешествие возможно только с пересадками. Для туристических поездок в Южную Корею гражданам России не требуется виза. Разрешено находиться в стране до 90 дней в течение полугода, но непрерывно — до 60 дней. Перед вылетом необходимо оформить онлайн электронное разрешение K-ETA на сайте k-eta.go.kr не менее чем за 72 часа до посадки. Этот документ обязателен для туристов от 18 до 64 лет.
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