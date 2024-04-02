Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники

Полёт из Москвы в Сеул на майские праздники обойдется в 43 тысячи рублей

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Обнаружены доступные авиабилеты по выгодной цене на рейсы из Москвы в Сеул (Южная Корея) на майские даты через онлайн-системы бронирования.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, экономичные билеты на рейсы авиакомпании China Eastern Airlines с вылетом из Москвы 7 мая и обратно 20 мая доступны за 43,6 тыс. руб. с включенным багажом. При этом необходима одна пересадка в аэропорту Пекина, которая на обратном пути займет 19 часов.

Есть также вариант с более короткой стыковкой, менее 2 часов в каждом направлении, но он стоит значительно дороже — 73,3 тыс. руб.

Доступные по цене билеты также могут быть найдены на соседние даты, например, с 10 по 20 мая или с 11 по 20 мая, по той же стоимости — 43,6 тыс. руб.

Прямых рейсов между Москвой и Сеулом в настоящее время нет, поэтому путешествие возможно только с пересадками. Для туристических поездок в Южную Корею гражданам России не требуется виза. Разрешено находиться в стране до 90 дней в течение полугода, но непрерывно — до 60 дней. Перед вылетом необходимо оформить онлайн электронное разрешение K-ETA на сайте k-eta.go.kr не менее чем за 72 часа до посадки. Этот документ обязателен для туристов от 18 до 64 лет.

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