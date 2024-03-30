Самый древний город на Земле: древнее наследие на берегах Иордана

Иерихон - самый древний город на Земле

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

История древнейшего города на Земле оставила след в мировой истории, а речь идет о древнем Иерихоне, расположенном на западном берегу реки Иордан в Палестинской национальной администрации.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основанный в 9600 году до нашей эры, этот город продолжает свое существование, став частью истории не только из Библии.

Современные исследования показали, что в среднем бронзовом веке Иерихон процветал.

Ученые предполагают, что в 1650 году до нашей эры город был разрушен ударами волны и огня, вероятно, вызванными падением ледяного метеорита, который, предположительно, упал вблизи поселения Телль-эль-Хаммам.

В настоящее время в этом самом древнем городе мира, занимающем 59 квадратных километров, проживает около 20 тысяч человек, согласно переписи населения 2006 года.

Население состоит из палестинских арабов, а с 2000 года израильтянам запрещен въезд в Иерихон. Однако в редких случаях израильская армия пропускает группы туристов на территорию города.

Самый древний город в Мире