Самый древний город на Земле: древнее наследие на берегах Иордана

История древнейшего города на Земле оставила след в мировой истории, а речь идет о древнем Иерихоне, расположенном на западном берегу реки Иордан в Палестинской национальной администрации.
Основанный в 9600 году до нашей эры, этот город продолжает свое существование, став частью истории не только из Библии.
Современные исследования показали, что в среднем бронзовом веке Иерихон процветал.
Ученые предполагают, что в 1650 году до нашей эры город был разрушен ударами волны и огня, вероятно, вызванными падением ледяного метеорита, который, предположительно, упал вблизи поселения Телль-эль-Хаммам.
В настоящее время в этом самом древнем городе мира, занимающем 59 квадратных километров, проживает около 20 тысяч человек, согласно переписи населения 2006 года.
Население состоит из палестинских арабов, а с 2000 года израильтянам запрещен въезд в Иерихон. Однако в редких случаях израильская армия пропускает группы туристов на территорию города.
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