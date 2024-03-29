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Путеводитель по Еревану: топ-5 интересных мест для туристов в 2024 году

Ереван — туристический город артефактов, построенный до нашей эры

2:26
Туризм

Туристам были представлены пять мест в Ереване, которые рекомендуется посетить в 2024 году. Россиянам были предложены информация о достопримечательностях столицы Армении, а также примерные цены на жилье и авиабилеты на текущий год.

Ереван — туристический город артефактов, построенный до нашей эры
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Город
Ереван в Армении, изначально спланированный по особому проекту, известному как Генеральный план, разработанный ученым Александром Таманяном и утвержденный в 1924 году. Изначально рассчитанный на 150 000 человек, город значительно вырос за счет активной застройки, используя характерные материалы, такие как базальт, гранит и мрамор. Особое внимание привлекает розовый туф, придавший городу уникальный оттенок и прозвище "Розовый город".

Несмотря на интенсивное развитие, Ереван продолжает сохранять свой исторический характер и остается привлекательным местом для туристов в бывшем Советском Союзе. Среди множества достопримечательностей стоит выделить:

  1. Крепость Эребуни, основанная в 782 году до н. э., являющаяся историческим центром города.
  2. Танцующие фонтаны на Площади Республики, представляющие собой музыкальное шоу, включающее различные жанры музыки.
  3. Матенадаран, хранилище древних армянских манускриптов, представляющее богатое культурное наследие страны.
  4. Скульптура "Smoking Woman", созданная Фернандо Ботеро Ангуло, являющаяся известным символом города.
  5. Рынок ГУМ, где можно почувствовать атмосферу города и приобрести свежие продукты.

Что касается транспортных расходов, стоимость билетов на самолет в Ереван зависит от места отправления и составляет:

  • Из Ставропольского края — от 3828 рублей за 1 час перелета.
  • Из Москвы — от 7 591 до 10 999 рублей, среднее время полета — 3 часа.
  • Из Санкт-Петербурга — от 11793 рублей, время полета — 4 часа 10 минут.
  • Из Самары — от 10128 рублей, время в пути — 2 часа 45 минут.

    Что касается проживания, в Ереване представлены различные отели с ценами от 3500 до 40 000 рублей за ночь. Оплата принимается как в армянских драмах, так и в российских рублях, долларах и евро.

Ереван - Армения: почему его все любят?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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