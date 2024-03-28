Украинская туристка задержана в Анталии: арендованная квартира превращается в нелегальную клинику

Украинская туристка в Анталии сделала из квартиры нелегальную косметическую клинику

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сообщается, что в районе Коньяалты в турецкой Анталии была задержана украинская туристка, которая незаконно превратила арендованную квартиру в нелегальную косметическую клинику. По данным источников, администрация района Коньяалты провела обыск из-за проведения нелицензионных медицинских процедур, которые могут нанести вред здоровью. Обыск был проведен 26 марта в результате совместной операции Службы здравоохранения и Управления безопасности района.

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В ходе операции были обнаружены две комнаты и гостиная, приспособленные под клинику: одна из комнат использовалась для массажа, остальные — для проведения медицинских процедур. В квартире были найдены 203 хирургические лифтинговые нити, 4 новых флакона с ботоксом, частично использованные флаконы с ботоксом и местными анестетиками, 28 единиц гиалуроновой кислоты для заполнения, 5 упаковок для лечения кожи головы, инструменты для мезотерапии, дермароллеры, 2 флакона омолаживающих инъекций, различные использованные ёмкости из-под геля, центрифуга, множество инъекторов разных размеров, а также анестетики и растворы для мезотерапии.

По сообщению источника, в отношении туристки уже начались соответствующие правовые и административные процедуры. Это происшествие вызвало удивление как среди местных жителей, так и среди туристов, поскольку такое использование арендованной недвижимости является не только незаконным, но и крайне опасным для здоровья.