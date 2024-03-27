Отличия российских и чешских ресторанов: что выбрать для бизнес-ланча

Туристка назвала пять пунктов, чем чешские рестораны отличаются от российских

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пермская родом Маша, живущая в Чехии уже двадцать лет, поделилась в своем блоге "Маша в Чехии" на платформе Дзен пятью ключевыми различиями между ресторанами России и Чехии.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Обстановка

В российских ресторанах часто можно встретить гардероб, в то время как в Чехии гости обычно просто складывают свою верхнюю одежду на стуле или вешают её на вешалку. Размер порций

Маша замечает, что порции в России обычно огромные, в то время как в Чехии одним вторым блюдом вряд ли кто-то обойдется. Бизнес-ланчи

В России бизнес-ланч часто включает в себя полноценный обед с несколькими блюдами, включая салат, суп и основное блюдо. В то время как в Чехии чаще всего предлагается одно "готовое" блюдо из меню, а суп можно заказать отдельно. Выбор напитков

В России популярны компоты и морсы, тогда как в Чехии такие напитки редко встречаются. Зато здесь большее внимание уделяется пиву, особенно в обеденное время. Система чаевых

В России обычно принято оставлять чаевые на столе, тогда как в Чехии чаевые включаются в общую сумму счета, который называет официант. При этом он возвращает сдачу уже с учетом чаевых.

Таким образом, как в России, так и в Чехии есть свои уникальные особенности в ресторанной культуре, которые могут заинтересовать любителей различных кулинарных традиций.