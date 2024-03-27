Отличия российских и чешских ресторанов: что выбрать для бизнес-ланча

Пермская родом Маша, живущая в Чехии уже двадцать лет, поделилась в своем блоге "Маша в Чехии" на платформе Дзен пятью ключевыми различиями между ресторанами России и Чехии.
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Обстановка В российских ресторанах часто можно встретить гардероб, в то время как в Чехии гости обычно просто складывают свою верхнюю одежду на стуле или вешают её на вешалку.
Размер порций Маша замечает, что порции в России обычно огромные, в то время как в Чехии одним вторым блюдом вряд ли кто-то обойдется.
Бизнес-ланчи В России бизнес-ланч часто включает в себя полноценный обед с несколькими блюдами, включая салат, суп и основное блюдо. В то время как в Чехии чаще всего предлагается одно "готовое" блюдо из меню, а суп можно заказать отдельно.
Выбор напитков В России популярны компоты и морсы, тогда как в Чехии такие напитки редко встречаются. Зато здесь большее внимание уделяется пиву, особенно в обеденное время.
Система чаевых В России обычно принято оставлять чаевые на столе, тогда как в Чехии чаевые включаются в общую сумму счета, который называет официант. При этом он возвращает сдачу уже с учетом чаевых.
Таким образом, как в России, так и в Чехии есть свои уникальные особенности в ресторанной культуре, которые могут заинтересовать любителей различных кулинарных традиций.
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