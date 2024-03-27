Северная Осетия: водопады, ущелья и средневековые замки

Топ-7 идей, что посмотреть в Северной Осетии

4:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы знали ли, что маленькая Республика Северная Осетия-Алания является самым густонаселенным регионом Российской Федерации? А также, что местные жители приняли христианство на полвека раньше крещения Руси (да, в Северной Осетии христианство, а не мусульманство)? А что трамваи начали ходить там раньше, чем в Санкт-Петербурге?

Фото: unsplash.com by Тим Гоу пунттим is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Но, вероятно, вам многое еще предстоит узнать, Джон Сноу… Пора заполнить пробелы в вашем образовании!

Владикавказ

В 260 дней в году здесь светит солнце — достаточно веская причина посетить столицу республики. Еще одним аргументом в пользу посещения является возможность погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века: вдоль проспекта Мира стоят великолепные старинные дома. А что насчет знакомства с различными верованиями? В Лютеранской церкви XIX века можно найти золотой кирпич, по легенде заложенный строителями. А в Суннитской мечети можно услышать прекрасную историю о том, как 40-летний нефтяной магнат из Баку, в знак своей любви к 19-летней осетинке из дворянской семьи, выделил средства на строительство этого священного места. После таких впечатлений не забудьте прогуляться по набережной реки Терек и полюбоваться видом на Столовую гору вдали.

Ущелья, каньоны, перевалы

Здесь понимают, что гор никогда не бывает много: куда бы вы ни посмотрели, везде возвышающиеся в небо вершины, хребты и крутые склоны. Где есть горы, там обязательно найдутся и ущелья. Зимой в Цейском наслаждаются катанием на лыжах и сноуборде, а летом здесь можно заняться хайкингом и насладиться видом на ледники, до которых ведет канатная дорога. В Куртатинском ущелье, известном как Фиагдон, можно увидеть уникальную наскальную крепость XIII-XVI веков и монастырь Свято-Успенского Аланского монастыря (не забудьте погладить там местного кота).

"Город мертвых"

95 мавзолеев с изящными многоуровневыми крышами разбросаны по склону холма, тесно укоренившись в земле за пять веков. Прогулка по древнему некрополю Даргавс вызывает разнообразные эмоции. Страх — через окна мавзолеев видны кости, черепа и мумии (людей хоронили, не закапывая). Уважение и печаль — например, в XVIII веке во время эпидемии чумы больные, чтобы не заразить остальных, перебирались из своих деревень в мавзолеи, где доживали свои дни вместе с трупами.

Осетинские пироги

В названиях всех видов осетинских пирогов всегда присутствует суффикс "джин", обозначающий содержание внутри. Таким образом, пирог с сыром и ботвой свеклы называется "цахараджин", с сыром и картофелем — "картофджин", а с мясом — "фыдджин". Всегда подают по три пирога на тарелке, что символизирует солнце, воду и землю. Вкусно, сытно и удобно в дорогу.

Родовые башни

Почти в каждой деревне можно увидеть трех-пятиэтажные средневековые башни, которые строили аланские семьи (предки современных осетин) в XIV-XVIII веках. Эти каменные "небоскребы" служили символом рода, домом, хранилищем и укреплением одновременно. В республике около 300 таких башен, но большинство из них разрушены: в последнее время потомки древних фамилий стараются восстановить эти башни.

Горячие источники

Над бассейном с горячей водой возвышается пар, а вокруг окружают заснеженные горы — место, где можно усвоить впечатления дня в источнике Бирагзанг. Если вы хотите сделать фотографии для социальных сетей, то лучше всего приезжать сюда с утра в будние дни. Мы надеемся, что ранний подъем и не слишком комфортная раздевалка будет оправдана мыслью о том, что вода в источнике благотворна для кожи и способствует ее улучшению.

Чертов мост, водопады и замок-"фрегат"

Когда кажется, что горы уже не могут удивить, время отправиться в самый отдаленный уголок — Дигорию. В каньоне Асхинта нас ждет "Чертов мост", с которого в древности сбрасывали преступников: тому, кто преодолел 100 метров и уцелел после падения в реку, снимали все обвинения и отпускали на свободу. Там же, на высоте 2000 метров над уровнем моря, гордо возвышается средневековый замок, получивший прозвище за сходство с кораблем, селевшим на мель. По одной из легенд, замок принадлежал феодалу Мансау, который разбогател на похищении детей, продавая их турецким работорговцам. Дигория также привлечет любителей треккинга — здесь можно найти водопады, ущелья и ледники.

Северная Осетия влюбляет в себя // Владикавказ// северный кавказ