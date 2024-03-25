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Исследование: один день в Стамбуле - какие траты оправдались

Туристка из России побывала в Стамбуле и рассказала о тратах за один день

1:42
Туризм

Туристка из России описала свой однодневный опыт пребывания в Стамбуле и поделилась информацией о затратах в интервью для портала "Тонкости туризма", где ее отзыв опубликовали на платформе "Дзен".

Туристка из России побывала в Стамбуле и рассказала о тратах за один день
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Виктория рассказала, что обед в ресторане обошелся ей приблизительно в 1,6 тысячи рублей, а билет в Топкапы — в 1,9 тысячи рублей. Она также заплатила 233 рубля за посещение гарема.

"Посещение гарема оказалось не слишком интересным, так как там, кроме туалетов и пустых комнат, особо нечего было увидеть", — поделилась разочарованная россиянка.

После экскурсии в дворец Виктория вкусила популярный в Стамбуле балык-экмек (рыбный сэндвич) за 204 рубля и отправилась на шопинг на Гранд-Базар, где приобрела несколько коробочек шоколадной халвы за 900 рублей.

За посещение старого дворца Ибрагим-паши, где представлены артефакты XIX века, такие как платья турчанок, старинные ковры и личные предметы Хюррем, Виктория заплатила 219 рублей.

"Музей меня не особо впечатлил, но, думаю, его стоит посетить хотя бы раз", — поделилась своими впечатлениями Виктория.

По ее словам, ужин обошелся ей примерно в 876 рублей, после чего она приобрела несколько коробок чая за 800 рублей и пять магнитов за 292 рубля. Прежде чем вернуться в отель, она зашла в местный супермаркет "Мигрос" и потратила около 1,8 тысячи рублей.

"В общей сложности, за один день мои расходы составили 11 тысяч рублей. Я думаю, что это разумные траты на отдых", — заключила Виктория.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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