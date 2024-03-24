Изоляция и опасность: три загадочных острова, которые лучше обойти стороной

По всему миру существует более полумиллиона разнообразных островов, большинство из которых не представляют опасности для людей. Тем не менее, некоторые географические объекты несут в себе серьезные угрозы.
Какие острова следует избегать тем, кто не хочет подвергать свою жизнь риску?
Северный Сентинел
Сложно поверить, что в наши дни еще существуют аутентичные культуры, развивавшиеся в изоляции. Северный Сентинел — одно из таких загадочных мест. Этот остров, принадлежащий территориально Индии, населен людьми, никогда не контактировавшими с внешним миром.
Однако приближение к местным жителям крайне опасно из-за их враждебного настроя. Жители Северного Сентинела часто убивают посторонних, пытающихся проникнуть на их территорию.
Атолл Бикини
Этот остров в Тихом океане имеет довольно мрачную репутацию. Хотя раньше он был пригоден для жизни, в сороковых годах прошлого века его жители были вынуждены покинуть свои дома из-за испытаний ядерного оружия.
Позже им было разрешено вернуться, но многие погибли от онкологических заболеваний, предположительно, из-за радиации.
Миякедзима
Этот японский остров в течение многих столетий был местом проживания, однако вулканическая активность привела к выделению токсичных веществ, делающих проживание там невозможным.
Людей эвакуировали, но некоторые решили вернуться. Однако до сих пор считается, что опасность для жизни сохранилась из-за токсичных испарений.
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