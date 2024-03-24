Изоляция и опасность: три загадочных острова, которые лучше обойти стороной

Три острова, которые следует избегать туристам

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

По всему миру существует более полумиллиона разнообразных островов, большинство из которых не представляют опасности для людей. Тем не менее, некоторые географические объекты несут в себе серьезные угрозы.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Какие острова следует избегать тем, кто не хочет подвергать свою жизнь риску?

Северный Сентинел

Сложно поверить, что в наши дни еще существуют аутентичные культуры, развивавшиеся в изоляции. Северный Сентинел — одно из таких загадочных мест. Этот остров, принадлежащий территориально Индии, населен людьми, никогда не контактировавшими с внешним миром.

Однако приближение к местным жителям крайне опасно из-за их враждебного настроя. Жители Северного Сентинела часто убивают посторонних, пытающихся проникнуть на их территорию.

Атолл Бикини

Этот остров в Тихом океане имеет довольно мрачную репутацию. Хотя раньше он был пригоден для жизни, в сороковых годах прошлого века его жители были вынуждены покинуть свои дома из-за испытаний ядерного оружия.

Позже им было разрешено вернуться, но многие погибли от онкологических заболеваний, предположительно, из-за радиации.

Миякедзима

Этот японский остров в течение многих столетий был местом проживания, однако вулканическая активность привела к выделению токсичных веществ, делающих проживание там невозможным.

Людей эвакуировали, но некоторые решили вернуться. Однако до сих пор считается, что опасность для жизни сохранилась из-за токсичных испарений.