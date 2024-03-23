Уникальные традиции Рамадана: опыт поездки в Стамбул

Что ждет туристов в Стамбуле во время Рамадана

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественников из России, прибывающих в Стамбул во время месяца Рамадана, ждут уникальные традиции. Каждое утро перед восходом солнца город оживает под звуки утренних барабанщиков, которые напоминают о времени для предрассветного приема пищи — сухура.

Фото: https://www.igrus.com/dini-kapak-sozler/

Опытом своей поездки в Стамбул во время священного месяца поделилась автор блога "Можно ехать" на платформе "Дзен". По её словам, в этот особенный для мусульман месяц, который в 2024 году продолжался с 11 марта по 9 апреля, город становится насыщенным особой атмосферой, пропитанной древними традициями и празднованием Рамадана.

Одной из особенностей празднования в Стамбуле являются утренние барабанщики, известные как Рамадан давулджусу. Они рано утром проходят по улицам, бьющие в барабаны, чтобы разбудить местных жителей на сухур (утренний завтрак). Эта традиция, по словам туристки, сохраняется на протяжении всего месяца Рамадана:

"Это не одиночные люди, а целые группы, которые продолжают барабанить, пока кто-то из местных не угощает их сладостями".

Кроме того, путешественница отмечает, что во время Рамадана некоторые рестораны и кафе могут изменить свой расписание работы, ориентируясь на местных жителей. Вечером в городе становится тише, и местные жители собираются на ифтар — вечерний прием пищи. Туристам следует учитывать это во время священного месяца и забронировать столики в ресторанах заранее, особенно вечером.

Также она отмечает, что весь месяц Рамадан в Стамбуле царит праздничная атмосфера, все достопримечательности доступны для посещения, а морской бриз делает пребывание в городе особенно приятным. Однако она советует избегать приезда в культурную турецкую столицу во время праздника Рамадан-байрама, который в 2024 году состоится с 10 по 12 апреля: в это время в городе много людей, огромные очереди и переполненность общественного транспорта, и "трудно найти место для спокойного отдыха".

Рамадан — это священный месяц в исламском календаре, во время которого мусульмане соблюдают пост с рассвета до заката. Это время особого духовного размышления, молитвы, воздержания и благотворительности. В Турции, как и в других мусульманских странах, месяц сопровождается различными религиозными и культурными традициями. Даты Рамадана каждый год меняются, так как исламский календарь основан на лунном цикле.