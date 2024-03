Разгадываем миф о социальном рейтинге в Китае: правда от блогера Александра Зубарева

Your browser does not support the audio element.

Живущий в Китае блогер из Донецка, Александр Зубарев, опроверг популярный миф о том, что социальный рейтинг имеет значительное влияние на жизнь в этой азиатской стране. Он выразил свою точку зрения в подкасте блогера Эльдара Джарахова, который был опубликован на YouTube.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.