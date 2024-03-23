Разгадываем миф о социальном рейтинге в Китае: правда от блогера Александра Зубарева

Живущий в Китае блогер из Донецка развенчал популярный миф о стране

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Живущий в Китае блогер из Донецка, Александр Зубарев, опроверг популярный миф о том, что социальный рейтинг имеет значительное влияние на жизнь в этой азиатской стране. Он выразил свою точку зрения в подкасте блогера Эльдара Джарахова, который был опубликован на YouTube.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Зубарев подтвердил наличие социального рейтинга в Китае. По его словам, рейтинг повышается, когда человек делает что-то полезное и правильное, например, своевременно оплачивает коммунальные услуги или припарковывается в соответствии с правилами. Он пояснил, что баллы в рейтинге приносят определенные преимущества, такие как скидки в интернет-магазинах.

Однако, как отметил блогер, низкий социальный рейтинг не означает, что человек будет изгояем и отвергнут обществом. Всем это по большому счету безразлично, сказал он. Он уверяет, что человек с низким или даже нулевым социальным рейтингом в Китае все равно может получить услуги в банке или медицинскую помощь наравне с гражданами с высоким рейтингом.

Ранее Зубарев также раскрыл свой доход, сообщив, что его блогерская деятельность приносит ему около 30 тысяч долларов в месяц.

Зубарев известен как хореограф и танцор из Донецка, который стал популярным благодаря своим юмористическим видео о Китае в TikTok. На его аккаунт в социальной сети подписано около восьми миллионов пользователей.