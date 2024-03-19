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Болгария начинает выдавать шенгенские визы российским гражданам: новые горизонты для путешествий в Европу

Болгария станет выдавать шенгенские визы россиянам, являясь участником "частичного Шенгена"

1:22
Туризм

Болгария становится первой страной в зоне Шенгена, которая начнет выдавать шенгенские визы российским гражданам, как объявлено представителем болгарского посольства в Москве. Процесс будет осуществляться через посольства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно информации из болгарской прессы, подача заявлений на получение шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года.

Болгария станет выдавать шенгенские визы россиянам, являясь участником "частичного Шенгена"
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Типы виз, доступные для российских граждан, включают краткосрочные национальные визы типа С (для туристических поездок) и долгосрочные визы типа D. Каждый вид визы имеет свои условия использования. Например, краткосрочная национальная виза типа С позволяет въезжать только в Болгарию и совершать поездки в Румынию и на Кипр. Долгосрочная виза типа D позволяет оставаться в Болгарии более 90 дней и совершать краткосрочные поездки в другие страны зоны Шенген.

Это значимое событие для туристов, поскольку открывает новые возможности для поездок в Европу. Напомним, что 31 декабря прошлого года Совет Европейского Союза принял решение о введении "частичного Шенгена" для Республики Болгарии. С 31 марта 2024 года проверки граждан Болгарии на внутренних морских и воздушных границах ЕС будут отменены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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