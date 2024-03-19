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Путешествие с выгодой: зимние бронирования и гарантия лучшей цены

Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести

2:05
Туризм

Опытные путешественники понимают, что наиболее выгодно забронировать туры заранее. Тем не менее, даже опытным туристам не всегда известно, что зимой есть возможность приобрести путевку по наилучшей цене. Это позволяет пересмотреть стоимость тура, если она неожиданно снижается. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал об этом в интервью "Вечерней Москве".

Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его мнению, люди начинают бронировать туры на популярные направления уже зимой, обычно в декабре-январе. Однако случается так, что стоимость тура, забронированного зимой, падает за несколько недель до вылета:

"В этом случае некоторые туроператоры предлагают покупать летние туры с гарантией лучшей цены. Если человек 31 января бронирует тур по одной цене, а перед вылетом он становится дешевле, то туроператор обязуется пересчитать стоимость".

Однако этот способ имеет свои особенности. Во-первых, цена тура должна увеличиться на определенную сумму, подчеркивает Мельник:

"Пересчет производится, если цена поднимается более чем на 50 условных единиц на человека. Например, если два человека покупают тур за 1000 евро, а перед вылетом он резко падает до 850 евро (то есть более чем на 50 единиц на человека), туроператор пересчитает стоимость на более низкую и вернет разницу клиенту".

Во-вторых, добавил эксперт, не все туроператоры готовы предложить путевки с гарантией лучшей цены, даже если они были забронированы заранее:

"Об этом обычно указывается на сайте туристического агентства. Там указывается, что при бронировании до 31 января определенный тур продается по гарантированной лучшей цене. В этом случае человек может быть уверен: если произойдет падение стоимости, туроператоры вернут разницу в цене".

Эксперт по туризму Дмитрий Мир представил топ-10 лучших направлений для летнего отдыха. Популярностью у россиян пользуется Турция, но есть и необычные варианты для отдыха у моря.

Секрет горящих туров | Как покупать путевки дешево
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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