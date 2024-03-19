Путешествия без забот: как получить компенсацию за задержку рейса

На что может рассчитывать пассажир задержанного рейса - рассказывает эксперт Янков

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие из нас наслаждаются путешествиями и перелетами в различные страны, однако иногда возникают неожиданные обстоятельства. Председатель Союза пассажиров России, Кирилл Янков, в беседе с "Российской газетой", рассказал о том, что происходит, когда полет задерживается и предлагаются альтернативные рейсы, а также о возможной компенсации в таких ситуациях.

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Он пояснил, что у пассажиров есть определенные права в случае задержки рейса, такие как право на бесплатные телефонные звонки, прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Что касается возможности получения компенсации, которая в настоящее время составляет 100 рублей за каждый час задержки на внутренних рейсах, то пассажир имеет право на нее в случае, если задержка вызвана факторами, зависящими от авиакомпании. Например, если это связано с погодными условиями или наличием дронов, то компенсация не предоставляется.

Янков подчеркнул, что право на компенсацию убытков, возникших из-за задержки, может быть признано только судом.

Также он отметил, что если у пассажира был один билет на два или более сегмента полета одной авиакомпанией, и первый рейс задержался, то его должны направить на следующий рейс по маршруту и предоставить необходимые услуги в аэропорту во время ожидания, такие как напитки, питание и размещение в гостинице.

Однако, если авиакомпании разные и нет соглашений о продаже единого билета, то такой обязанности у перевозчика нет.

Если пассажир вынужден приобрести новый билет и нести дополнительные расходы, то он должен предъявить претензию к авиакомпании, рейс которой задержался.

Янков заключил, что хотя авиакомпания может согласиться на возмещение убытков без суда, чаще всего требуется обращение в суд.