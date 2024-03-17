Экономьте на путешествиях: когда лучше планировать отпуск в мае

Гендиректор TezTour объяснил, как сэкономить на майских путешествиях

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор компании TEZ TOUR, Воскан Арзуманов, заявил в пресс-центре НСН, что лучше всего планировать вылет на вторые майские праздники, чем в конце апреля или начале мая.

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"Разница в цене будет ощутима, в зависимости от того, улетите ли вы 30 апреля или 5 мая," — подчеркнул он. Гендиректор турагентства "Арт-тур", Дмитрий Арутюнов, согласился с этим мнением, добавив, что также стоит вернуться после 9 мая, чтобы сэкономить. "Я рекомендую выбирать вылет 5 мая, когда основная волна туристов уже прошла. Вернуться после 9 мая тоже выгодно, если ваша работа позволяет," — подчеркнул он.

Отметим, что для весеннего отдыха россияне все чаще выбирают такие направления, как Эмираты, Таиланд и Венесуэла, которые становятся более популярными, чем Египет и Турция, сообщил ранее Воскан Арзуманов.