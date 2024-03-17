Туристам настоятельно рекомендуют избегать контакта с некоторыми поверхностями в гостиничных номерах

Туристов предупредили избегать контакта с некоторыми поверхностями в номерах отелей

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты по сну предупредили туристов об опасности контакта с некоторыми поверхностями в гостиничных номерах, которые могут быть покрыты потом и омертвевшей кожей предыдущих постояльцев.

Фото: Wikipedia by Canerol86 is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследование показало, что каждый человек выделяет до 500 мл пота за ночь и теряет около 320 тыс. омертвевших клеток кожи, что может привести к накоплению до 15 литров пота и 9,6 миллионов омертвевших клеток на покрывалах. Это создает потенциальный риск для развития бактерий.

Генеральный директор компании MattressNextDay Мартин Сили подчеркнул важность осведомленности и соблюдения мер предосторожности для обеспечения здорового сна, особенно для людей с аллергией на пыльцу или клопов. Эксперты также называют мягкую мебель "микробными магистралями" и рассадниками клопов, рекомендуя туристам избегать контакта с некоторыми поверхностями в гостиничных номерах, которые нечасто подвергаются дезинфекции.

13 признаков того, что отель не стоит этих денег