На пресс-конференции в ТАСС министр туризма Кубы, Хуан Карлос Гарсиа Гранда, объявил о планах создания новых туристических маршрутов для граждан РФ.
Он отметил необходимость разработки тематических и исторических маршрутов, подчеркнув их важность для достижения успеха. Гарсиа Гранда также выразил мнение, что коммерческому сектору и предпринимателям из России и Кубы предстоит работа над новыми продуктами, учитывая предпочтения и опыт работы с российскими туристами.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.