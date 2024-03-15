Открытие Кубы для российских туристов: новые маршруты и возможности

Куба создаст новые туристические маршруты для россиян

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пресс-конференции в ТАСС министр туризма Кубы, Хуан Карлос Гарсиа Гранда, объявил о планах создания новых туристических маршрутов для граждан РФ.

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Он отметил необходимость разработки тематических и исторических маршрутов, подчеркнув их важность для достижения успеха. Гарсиа Гранда также выразил мнение, что коммерческому сектору и предпринимателям из России и Кубы предстоит работа над новыми продуктами, учитывая предпочтения и опыт работы с российскими туристами.