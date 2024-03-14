Шенгенская виза в ОАЭ: важная информация о плате за запись и защите от мошенничества

Туристов из ОАЭ, претендующих на шенгенскую визу, предупредили о мошенниках

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов, находящихся в ОАЭ и нуждающихся в шенгенской визе, предупредили о возможных мошеннических схемах. Компания VSG Global, специализирующаяся на визовом аутсорсинге, опубликовала предупреждение, советуя заявителям из ОАЭ проявлять осторожность. Она отметила, что существует множество мошенников, которые предлагают помощь в получении шенгенской визы за крупную плату, в то время как на самом деле не предоставляют никакой реальной помощи.

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Особенно внимательным должны быть иностранные жители ОАЭ, нуждающиеся в визе для въезда в Шенгенскую зону, так как они часто не знакомы с внутренними процедурами и правилами. Это также относится к россиянам, проживающим в ОАЭ и планирующим поездку в Европу.

"Мошенники обещают помочь с записью на собеседование, но на самом деле лишь завладевают вашими деньгами, не предоставляя реальной помощи", — отметили в VSG Global.

Компания напомнила всем иностранным резидентам ОАЭ, желающим получить шенгенскую визу, что плата за запись на собеседование запрещена.

"Запись на собеседование для получения шенгенской визы бесплатна, и наша компания не взимает плату за эту услугу. Заявители должны оплатить только сбор за обработку, который взимается до собеседования в соответствующем посольстве или консульстве", — подчеркнули в компании.

Кроме того, компания рекомендует иностранным резидентам ОАЭ, планирующим въезд в Европейский союз в апреле или позднее, заранее записаться на собеседование для получения шенгенской визы.

"Заявки могут быть поданы за шесть месяцев до запланированной даты поездки. Мы призываем всех подавать заявку на получение визы, как только у них будет четкий план путешествия", — отметили эксперты.

Кроме того, они подчеркнули, что ожидают увеличения числа мошеннических попыток, так как количество заявок на получение визы в ближайшие месяцы предполагается расти. В прошлом году число заявок на шенгенскую визу увеличилось на 15%, и подобный рост ожидается и в этом году. Франция в прошлом году была страной с наибольшим числом заявок на получение визы.