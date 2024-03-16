Путеводитель: Основные правила въезда и финансовые нюансы для российских граждан в Узбекистане

Что нужно знать при путешествии в Узбекистан

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Узбекистан привлекателен для путешествий российских граждан. В данном материале предоставлены основные сведения, которые следует учесть при планировании поездки.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Въездные требования

Гражданам России для въезда в Узбекистан необходим заграничный паспорт. Виза не требуется, однако паспорт должен быть действителен как минимум три месяца после окончания поездки. Российские внутренние документы не позволяют пересечь границу между РФ и Узбекистаном.

Финансовые вопросы

При наличии суммы около шести тысяч долларов и отсутствии товаров, подлежащих декларации, российские граждане могут воспользоваться "зеленым коридором" в аэропорту без необходимости заполнения декларации. Суммы, превышающие данное значение, подлежат декларированию. В Узбекистане принимаются рубли, евро и доллары, предпочтительно в виде новых, без повреждений купюр. Обмен валюты возможен в различных точках, включая аэропорты, вокзалы и банковские офисы. Наличные деньги рекомендуется иметь в достаточном количестве, так как банковские карты Российских банков не действуют в Узбекистане.

Связь

Приобрести местную сим-карту можно только при наличии постоянной регистрации в стране. Туристические сим-карты также доступны через офисы местных операторов.

Безопасность

Узбекистан считается относительно безопасной страной. Местные жители относятся дружелюбно к представителям различных религий. Хотя нет строгих ограничений на употребление алкоголя, его употребление на улице не рекомендуется.

Рекомендации

Чаевые принято оставлять в ресторанах и кафе. Рекомендуется употреблять бутилированную воду вместо воды из-под крана. Не существует строгих ограничений по одежде, но для посещения религиозных мест рекомендуется выбирать соответствующий наряд. Узбекские жители известны своей гостеприимностью, и отказ от предложенной ими лепешки или чая может быть воспринят обидно.