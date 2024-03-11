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Конус текстильный: скрытая опасность от моллюсков на пляжах Хургады в Египте

Не только акул нужно бояться в Хургаде, но и смертельно опасного моллюска

1:23
Туризм

Туристам в Хургаде сообщили о серьёзной угрозе на пляжах, не только связанной с акулами.

Не только акул нужно бояться в Хургаде, но и смертельно опасного моллюска
Фото: Большая белая акула (Carcharodon carcharias) by Бернар ДЮПОН из ФРАНЦИИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Одна российская отдыхающая поделилась своим опытом встречи с опасным моллюском — конусом текстильным. Этот вид моллюска считается одним из самых ядовитых в мире и может быть смертельно опасен.

Историю своего столкновения с моллюском она рассказала в Дзен-канале "Лиля в Египте". Во время прогулки по пляжу в районе Сахл Хашиш, у берега, она заметила этого опасного конуса текстильного на камне. Вначале она даже не подозревала о его опасности и даже взяла его в руки для игры и фотосессии. После этого, осознав возможную угрозу, она отпустила его и решила узнать больше.

Оказалось, что укусы этого моллюска являются причиной многих случаев смерти. Он использует ядовитые дротики, выпускаемые из своего хоботка, чтобы охотиться. Его яд содержит конотоксины, которые блокируют нервные сигналы, что может привести к сильной боли, параличу и даже смерти.

Хотя конус текстильный сам кусается редко, такие укусы могут быть смертельными без своевременной медицинской помощи. Таким образом, туристы, приезжающие в Хургаду, должны быть особенно внимательны.

По мнению экспертов, конус текстильный обычно обитает на глубине от 5 до 30 метров, но его также можно встретить у берега.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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