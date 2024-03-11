Лучшие туристические направления для отпуска в мае: турция и Египет

Жители Пензы узнали о доступном и экономном отпуске в мае

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Изучение, проведенное туристическим агентством РСТ, выявило страны, где в мае предлагаются наилучшие условия для путешествий.

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно результатам исследования, наиболее выгодные варианты представлены в Турции и Египте. Эксперты отмечают, что Турция по-прежнему остается популярным направлением среди российских туристов, в частности благодаря решению многих отелей сохранить стабильные цены в евро на предстоящий туристический сезон для российских туроператоров.

Особенно привлекательными предложениями являются отели на побережье Эгейского моря, где доступно проживание в пятизвездочных отелях с услугой "все включено" по цене от 49 000 рублей за неделю на человека, что делает этот вариант особенно привлекательным для любителей активного отдыха. Египет также сохраняет свою привлекательность, предлагая размещение в отелях по ценам от 50 000 до 60 000 рублей за неделю в течение мая, что делает эту страну привлекательной для тех, кто ищет возможности бюджетного отпуска без потери качества услуг.

В итоге исследование, проведенное порталом РСТ, подтвердило, что Турция и Египет остаются популярными направлениями для отдыха в мае, предлагая туристам выгодные условия и разнообразные туристические предложения.