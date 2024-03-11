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Шведский стол и яхтенный порт: идеальный отдых в Египте по выгодной цене

Туристка поделилась впечатлениями об отдыхе в Египте в зимний период

1:15
Туризм

Маргарита Ярославна поделилась впечатлениями о туристическом сезоне в Египте в марте 2024 года. Она отправилась на отдых за границу на неделю по путевке.

Туристка поделилась впечатлениями об отдыхе в Египте в зимний период
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— "За нашу поездку на двоих с билетами "всё включено" мы отдали 160 тысяч рублей. Мы выбрали пятизвездочный отель в Хургаде, и не прогадали. Отель довольно новый, соответствует своим пятью звездам. Ты чувствуешь себя, как будто не в Египте, у нас даже есть яхтенный порт прямо на территории отеля. Думаю, мы еще вернемся сюда" — рассказала Маргарита. — "Здесь в основном отдыхают нерусские туристы, много немцев, поляков, а русских здесь меньшинство. Отель замечательный, везде есть Wi-Fi, кормят прекрасно, подают свежевыжатые соки. Мы сходили в торговый центр, там было очень много туристов. И самолет, на котором мы летели 28 февраля, был полон народу."

В отеле, где остановилась Маргарита, был шведский стол с обилием свежих фруктов. Она отметила, что магазины в Египте переполнены огромными финиками и сладкой клубникой. Для местных жителей погода считается холодной, но для приезжих из снежной России она вполне подходит для купания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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