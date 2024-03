Yandex Travel сделает приоритетным направлением Саудовскую Аравию в противовес Египту, Турции и Кипру

Саудовская Аравия и Yandex Travel заключили соглашение с целью привлечения большего числа туристов из России. Основная задача этого партнерства заключается в том, чтобы позиционировать Саудовскую Аравию как приоритетное направление для отдыха и обращать внимание российских туристов на другие страны, которые они обычно посещают, такие как Турция, Египет и Кипр.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository