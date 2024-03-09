Yandex Travel сделает приоритетным направлением Саудовскую Аравию в противовес Египту, Турции и Кипру

Саудовская Аравия направила свои усилия на привлечение туристов из Российской Федерации

Саудовская Аравия и Yandex Travel заключили соглашение с целью привлечения большего числа туристов из России. Основная задача этого партнерства заключается в том, чтобы позиционировать Саудовскую Аравию как приоритетное направление для отдыха и обращать внимание российских туристов на другие страны, которые они обычно посещают, такие как Турция, Египет и Кипр.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Yandex Travel, известный компонент бренда Яндекса, который активно развивается после отступления западных конкурентов Booking. com, Skyscanner и TripAdvisor, является ключевым участником этого сотрудничества. Проекты компании, ориентированные на цифровые технологии, охватывают более 30 стран.

В рамках совместной инициативы под руководством Алаа Алосейми, менеджера по связям с общественностью и СМИ, и Зияда Бинджадида, исполнительного директора по потребительскому маркетингу, была разработана интерактивная карта, размещенная на веб-сайте Yandex Путешествий. Эта карта представляет различные достопримечательности Саудовской Аравии.

Объединенные Арабские Эмираты давно являются привычным направлением для российских туристов, ищущих теплые климатические условия и роскошные города, такие как Дубай, с его блеском и гламуром. В то же время Иран стремится привлечь российских туристов к своим историческим достопримечательностям, хотя здесь можно сталкнуться с ограничениями исламских правил и другими проблемами.

Несмотря на это, интерес россиян к посещению Ирана значительно возрос в 2024 году: количество бронирований на январь-февраль увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется более низкими ценами на туристические пакеты и большим разнообразием предложений.