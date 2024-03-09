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Экономный отпуск в мае: турция и египет – лидеры с доступными ценами

Выявлены наиболее привлекательные направления для отдыха россиян в мае

1:15
Туризм

Анализ, проведенный туристическим ресурсом РСТ, выявил наиболее доступные страны для путешествий в мае. Согласно данным, Турция и Египет заняли ведущие позиции в списке бюджетных направлений.

Выявлены наиболее привлекательные направления для отдыха россиян в мае
Фото: ru.freepik.com

Специалисты отмечают, что Турция остается популярным выбором среди российских туристов, благодаря стабильным ценам в евро, которые многие отели решили сохранить для российских туроператоров на предстоящий сезон. Особенно привлекательным стало побережье Эгейского моря, где можно найти предложения отелей 5* с системой "все включено" по цене от 49 000 рублей на человека за семь ночей, что делает этот вариант идеальным для тех, кто предпочитает активный отдых.

Египет также подтвердил свою популярность среди россиян, предлагая проживание в доступных отелях по ценам от 50 000 до 60 000 рублей за неделю в мае. Это делает Египет привлекательным вариантом для туристов, которые стремятся к экономии без потери качества отдыха.

Таким образом, анализ туристического портала РСТ подчеркнул, что Турция и Египет остаются популярными направлениями для майских путешествий, предлагая сочетание доступных цен и разнообразных предложений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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