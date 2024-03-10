Секреты российских путешественников: почему они первыми встают в очередь на посадку в самолет?

Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы часто привлекают внимание своей привычкой заранее встать в очередь на посадку в самолет, даже до объявления. Однако, по словам одной из российских путешественниц, за этими действиями скрывается не столько стадное чувство, сколько реальная необходимость.

Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Обычно так делают пассажиры с крупным ручным багажом или покупками из duty-free, которым нужно найти место в самолете. В условиях ограниченного пространства в багажных отсеках и быстрого заполнения мест, пассажирам приходится соревноваться за места. Это не только удобно для путешественников, но и помогает избежать проблем с размещением багажа.

Что касается момента приземления, здесь ситуация меняется: пассажиры, спешно разместившие свой багаж перед вылетом, теперь стараются быстро его достать, чтобы покинуть самолет. Это поведение может показаться некультурным, но за ними стоят разные мотивы, такие как необходимость в спешке разместиться на следующем рейсе или избежать дополнительных затрат на ночевку в аэропорту.