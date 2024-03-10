Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России закончилась оптика для Lada Granta
Украинский пленный Гуприн: Рота ВС Украины с осени прошлого года лишилась 90% личного состава
В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах
Подборка тенелюбивых цветов
Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми
Стилист объяснил, как защитить волосы от выгорания и пересушивания
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Разработчики Helldivers 2 дали ответ на критику основного оружия
Секреты российских путешественников: почему они первыми встают в очередь на посадку в самолет?

Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?

0:59
Туризм

Российские туристы часто привлекают внимание своей привычкой заранее встать в очередь на посадку в самолет, даже до объявления. Однако, по словам одной из российских путешественниц, за этими действиями скрывается не столько стадное чувство, сколько реальная необходимость.

Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?
Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Обычно так делают пассажиры с крупным ручным багажом или покупками из duty-free, которым нужно найти место в самолете. В условиях ограниченного пространства в багажных отсеках и быстрого заполнения мест, пассажирам приходится соревноваться за места. Это не только удобно для путешественников, но и помогает избежать проблем с размещением багажа.

Что касается момента приземления, здесь ситуация меняется: пассажиры, спешно разместившие свой багаж перед вылетом, теперь стараются быстро его достать, чтобы покинуть самолет. Это поведение может показаться некультурным, но за ними стоят разные мотивы, такие как необходимость в спешке разместиться на следующем рейсе или избежать дополнительных затрат на ночевку в аэропорту.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Посёлок Тоненькое освобождён армией РФ, ВСУ признали потерю ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Последние материалы
В Челябинске ученые начали исследования новых лекарств на рыбах
Подборка тенелюбивых цветов
Названы 5 лучших фильмов об экспериментах над людьми
Почему россияне чаще других встают в очередь на посадку в самолет?
Стилист объяснил, как защитить волосы от выгорания и пересушивания
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Разработчики Helldivers 2 дали ответ на критику основного оружия
Как относятся к кошкам по всему миру
Lidovky: западные инструкторы на Украине являются легитимной целью для РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников