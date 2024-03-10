Узнайте, в каких странах мира русские туристы чувствуют себя как дома

5 стран, где тепло встречают российских туристов: рейтинг от опытной путешественницы

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, посетившая более 40 стран, поделилась списком из пяти мест, где она ощутила особую теплоту и радушие по отношению к россиянам. В ее рейтинге лидерами оказались Узбекистан, Куба, Вьетнам, Китай и Армения.

Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В Узбекистане она оценила восточное гостеприимство, в Кубе поразило тепло местных жителей, во Вьетнаме сохраняется высокий интерес к русской культуре, в Китае проявляется особый интерес к русскому языку и истории, а в Армении продолжаются дружеские отношения с российскими туристами.

Блогер отметила, что в каждой из этих стран она ощутила особое уважение и радушие, несмотря на различия в культуре и традициях.