Российская туристка, посетившая более 40 стран, поделилась списком из пяти мест, где она ощутила особую теплоту и радушие по отношению к россиянам. В ее рейтинге лидерами оказались Узбекистан, Куба, Вьетнам, Китай и Армения.
В Узбекистане она оценила восточное гостеприимство, в Кубе поразило тепло местных жителей, во Вьетнаме сохраняется высокий интерес к русской культуре, в Китае проявляется особый интерес к русскому языку и истории, а в Армении продолжаются дружеские отношения с российскими туристами.
Блогер отметила, что в каждой из этих стран она ощутила особое уважение и радушие, несмотря на различия в культуре и традициях.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.