Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как оформить выплату по застрахованному вкладу при отзыве лицензии у банка?
Nissan начнёт собственное производство ультракомпактных электромобилей
Немецкие археологи обнаружили вторую половину статуи фараона Рамзеса II в Каире
Любителям собак назвали пять самых умных пород
Три растения для ванной комнаты
Стало известно, почему цензура СССР запретила мультфильм "Месть кота Леопольда"
Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что в игре появятся Трикстер и Мистическое копьё
Под Коломной начнут выращивать съедобных лягушек
Александра Петрова и его молодую жену начал поглощать быт без излишеств
Узнайте, в каких странах мира русские туристы чувствуют себя как дома

5 стран, где тепло встречают российских туристов: рейтинг от опытной путешественницы

0:44
Туризм

Российская туристка, посетившая более 40 стран, поделилась списком из пяти мест, где она ощутила особую теплоту и радушие по отношению к россиянам. В ее рейтинге лидерами оказались Узбекистан, Куба, Вьетнам, Китай и Армения.

5 стран, где тепло встречают российских туристов: рейтинг от опытной путешественницы
Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В Узбекистане она оценила восточное гостеприимство, в Кубе поразило тепло местных жителей, во Вьетнаме сохраняется высокий интерес к русской культуре, в Китае проявляется особый интерес к русскому языку и истории, а в Армении продолжаются дружеские отношения с российскими туристами.

Блогер отметила, что в каждой из этих стран она ощутила особое уважение и радушие, несмотря на различия в культуре и традициях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Последние материалы
Стало известно, почему цензура СССР запретила мультфильм "Месть кота Леопольда"
Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что в игре появятся Трикстер и Мистическое копьё
Под Коломной начнут выращивать съедобных лягушек
Самые непопулярные собаки
Александра Петрова и его молодую жену начал поглощать быт без излишеств
Autoblog: новый автомобиль Dodge Charger 2024 сохранит основные черты концепта
Current Biology: млекопитающие саванны боятся звуков человека больше львиных
Пять тенелюбивых растения
В новом кампусе Google не смогли наладить Wi-Fi
10 надежных способов хранения денег во время путешествий: советы от опытного туриста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников