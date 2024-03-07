Эксклюзивные предложения: бронируйте билеты на поезда в Крым сейчас

Билеты на летние поезда в Крым стали доступны за 90 дней до начала поездок

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году продажа билетов на поезда в Крым началась за 90 дней, что является важным шагом перед наступлением курортного сезона, сообщили представители Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Бронирование отдыха россиянами на крымском побережье на данный момент значительно превышает объемы прошлого года, а также глубина бронирования выросла и достигает сентября", — подчеркнул глава министерства Вадим Волченко.

Также стало известно, что продажа билетов на все поезда "Таврия" уже открыта, а после корректировки расписания в продажу поступят билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.

"Долгожданное возобновление продаж железнодорожных билетов на 90 дней — очень важный шаг в преддверии высокого курортного сезона как для планирования отдыха нашими гостями, так и для работы бизнеса", — подчеркнул министр.

Сотрудники Министерства курортов и туризма РК напоминают, что это отличная возможность посетить красивый Крым и насладиться его природными богатствами.

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