Максимальная безопасность багажа: основные меры защиты на авиарейсах

Обсуждение безопасности багажа пассажиров в авиации не прекращается уже длительное время. Несмотря на то, что перевозчики не предоставляют статистику по случаям краж на борту самолетов, как в России, так и за рубежом, некоторые инциденты время от времени попадают в прессу, привлекая к этой проблеме повышенное внимание. Например, вчера в Токио был арестован 51-летний мужчина, подозреваемый в кражах у пассажиров авиарейсов. Согласно представителям правоохранительных органов, подозреваемый воспользовался своим статусом сотрудника авиакомпании для доступа к багажу пассажиров. Представляясь, будто он проверяет свой собственный багаж в верхнем отсеке, он извлекал деньги из сумок пассажиров и подменял их на дешевые номинальные купюры.

Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0