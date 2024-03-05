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Дебоширы в салоне: как авиакомпании реагируют на нарушения порядка

Бросался яблоками в других пассажиров: пассажира сняли с рейса из Томска в Москву

1:17
Туризм

В аэропорту Томска с московского рейса авиакомпании S7 высадили еще одного неадекватного пассажира. По информации Транспортной полиции Сибири, 29-летний мужчина избыточно употребил алкоголь и начал вызывать конфликты в салоне самолета, метая яблоки в других пассажиров. Когда пытались успокоить его, он атаковал представителя авиакомпании.

Бросался яблоками в других пассажиров: пассажира сняли с рейса из Томска в Москву
Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дебошира доставили в линейный отдел полиции и составили протокол. Помимо административного наказания, предусмотренного статьями 20.1 и 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, описанного в статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство").

К сожалению, подобные инциденты в самолетах не редкость. Недавно случай в Шереметьево привлек внимание. При посадке на рейс в Шри-Ланку 20 февраля пьяный мужчина, глава семейства, начал проявлять агрессию. Его супруга также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате семья осталась в Москве, а вылет самолета задержали на час.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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