Дебоширы в салоне: как авиакомпании реагируют на нарушения порядка

В аэропорту Томска с московского рейса авиакомпании S7 высадили еще одного неадекватного пассажира. По информации Транспортной полиции Сибири, 29-летний мужчина избыточно употребил алкоголь и начал вызывать конфликты в салоне самолета, метая яблоки в других пассажиров. Когда пытались успокоить его, он атаковал представителя авиакомпании.
Дебошира доставили в линейный отдел полиции и составили протокол. Помимо административного наказания, предусмотренного статьями 20.1 и 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, описанного в статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство").
К сожалению, подобные инциденты в самолетах не редкость. Недавно случай в Шереметьево привлек внимание. При посадке на рейс в Шри-Ланку 20 февраля пьяный мужчина, глава семейства, начал проявлять агрессию. Его супруга также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате семья осталась в Москве, а вылет самолета задержали на час.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.