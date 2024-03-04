Египетский отдых: критика и реальные впечатления туристов из России

Россиянка выразила недовольство назойливым вниманием со стороны мужчин во время своего отпуска в Хургаде

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка провела время с подругой в Хургаде и выразила недовольство из-за назойливого внимания со стороны местных мужчин. Она поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма", где ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению автора, египетские мужчины не проявляют уважение к женщинам и не уважают их личное пространство.

"Сказать по-грубому, они не могли даже представиться, прежде чем начать нас осматривать взглядами. Это было ужасно", — пояснила туристка.

Она также высказала критику по поводу менталитета местных жителей, отметив, что они часто пытаются нажиться на приезжих туристах, а полиция не оказывает должной помощи.

Хотя отдых в Египте оказался недорогим, есть возможность сэкономить.

Туристка также высказала недовольство отелем Sea Garden, где были проблемы с водоснабжением, и состоянием города, который ей показался грязным.

"Хрупкие жилье, грязные рынки и мусор, брошенный прямо на дорогу, не способствовали повышению настроения", — заявила она.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Египте снизилась на 20 процентов за год. Это произошло из-за сокращения полетных программ европейских туроператоров на этот африканский курорт. Однако, восстановление таких программ может быть затруднено, так как рынок является более инертным.