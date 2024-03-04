Египетский отдых: критика и реальные впечатления туристов из России

Российская туристка провела время с подругой в Хургаде и выразила недовольство из-за назойливого внимания со стороны местных мужчин. Она поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма", где ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".
По мнению автора, египетские мужчины не проявляют уважение к женщинам и не уважают их личное пространство.
"Сказать по-грубому, они не могли даже представиться, прежде чем начать нас осматривать взглядами. Это было ужасно", — пояснила туристка.
Она также высказала критику по поводу менталитета местных жителей, отметив, что они часто пытаются нажиться на приезжих туристах, а полиция не оказывает должной помощи.
Хотя отдых в Египте оказался недорогим, есть возможность сэкономить.
Туристка также высказала недовольство отелем Sea Garden, где были проблемы с водоснабжением, и состоянием города, который ей показался грязным.
"Хрупкие жилье, грязные рынки и мусор, брошенный прямо на дорогу, не способствовали повышению настроения", — заявила она.
Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Египте снизилась на 20 процентов за год. Это произошло из-за сокращения полетных программ европейских туроператоров на этот африканский курорт. Однако, восстановление таких программ может быть затруднено, так как рынок является более инертным.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.