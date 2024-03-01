Остров Сахалин: рай для туристов в любое время года. В прошлом году это оценили 515 тысяч человек

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Почти полмиллиона туристов посетили Сахалинскую область в 2023 году

1:53
Туризм

Согласно информации от Росстата, с начала 2023 года и до конца года в Сахалинской области было зарегистрировано почти 515 тысяч туристических поездок. В 2022 году этот показатель составил 303 тысячи, как сообщает ИА SakhalinMedia, ссылаясь на пресс-службу министерства туризма региона.

Почти полмиллиона туристов посетили Сахалинскую область в 2023 году
Фото: Собственная работа by Екатерина Васягина is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0.

Этот значительный прирост туристического потока на Сахалин и Курильские острова соответствует целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев отмечает ежегодный рост туристического потока как в летний, так и в зимний период. Он подчеркивает значение горнолыжного курорта "Горный Воздух", который на данный момент является лучшим на Дальнем Востоке. По его словам, благодаря увеличению длины трасс, развитию инфраструктуры и строительству новых гостиничных комплексов, курорт в ближайшие пять лет войдёт в число лучших в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разнообразие туристических предложений в различных ценовых категориях также оказывает влияние на рост туристического потока в регион. Сахалин предлагает разнообразные активности для туристов всех категорий, что делает его привлекательным для самостоятельных путешественников и семей с детьми в любое время года.

Еще одним фактором, способствующим росту популярности островного региона, является логистическая составляющая, такая как прямое авиасообщение и новый аэровокзал, открытый в 2023 году с пропускной способностью до 5 миллионов пассажиров в год.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" направлен на увеличение числа поездок по России к 2030 году до 140 миллионов в год и стимулирование экономического роста за счет развития туристической индустрии.

Сахалин / Самый Большой остров России / Как Люди Живут
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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