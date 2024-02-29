Шокирующая находка: сверхлимитный ввоз монет из Китая вызывает юридическое внимание в Хабаровске

Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В багаже пассажира, прибывшего в Хабаровск из Пекина, таможенники обнаружили набор монет из разных стран мира, которые не были задекларированы, как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

По данным сообщения, стоимость этой коллекции превысила 1 миллион рублей.

Коллекция состояла из 345 серебряных и медных монет, происходивших из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая. Этот ценный груз был обнаружен в багаже 47-летнего россиянина, который был остановлен инспекторами в "зеленом" коридоре.

Пассажир объяснил, что является коллекционером, и все монеты были приобретены им в Китае. Он утверждал, что не сохранил чеки и не помнил точной стоимости коллекции.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что данный гражданин превысил лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму более 10 тысяч евро. Таким образом, 61 монета была ввезена незаконно сверх установленного лимита.

По данному случаю возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за недекларирование товаров.

За данное правонарушение мужчине грозит штраф в размере до двукратной стоимости предметов нарушения с их конфискацией.