Путешествие в Таджикистан: опыт, который превращает туристов в местных жителей за несколько часов

Что заставляет туристов обращать внимание на Таджикистан как место для путешествий

Много российских туристов предпочитают проводить свой отпуск в Таджикистане. За последний год число путешественников, приезжающих в эту страну, выросло почти вдвое. Чем именно привлекает их эта страна, рассказал корреспондент "МИР 24" Александр Веселов.

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В 2023 году Таджикистан посетили туристы из 121 страны, преимущественно из соседних государств. Особенно притягивают иностранцев природные красоты республики.

"Когда мы рассказываем о нашей природе, о ландшафтах, о её богатом природном наследии, туристы больше всего обращают внимание на горный туризм и экотуризм," — отметил начальник управления международных связей Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Манучехр Садриддинов.

Из-за особенностей климата горные регионы можно посещать в любое время года. Основной сезон туризма приходится на май, однако и в холодные месяцы путешественники продолжают подниматься на вершины, чтобы увидеть участки, еще не посещенные человеком.

Зимой туристов часто ведут в места, где есть хорошие дороги. Одним из таких мест является ущелье Фанфарок, расположенное на высоте 1200 метров над уровнем моря. Встретить диких животных днем достаточно сложно, хотя иголки дикобразов здесь можно встретить повсюду.

Амир Исаев — один из основных организаторов туров в Таджикистане. Он начал свою деятельность еще в школьные годы. Он старается показать туристам всю культуру своего народа.

"Я стараюсь погрузить туристов в атмосферу Таджикистана настолько, насколько это возможно. Мы надеваем национальные костюмы, готовим национальное блюдо — курутоб. И когда туристы надевают эти костюмы и участвуют в приготовлении, они становятся практически местными жителями на несколько часов," — подчеркнул организатор походов Амир Исаев.

Некоторые туристы приезжают в Таджикистан не в первый раз. Их можно узнать по значкам, которые организаторы вручают за пройденные маршруты.

"Это не моя последняя поездка сюда. Я, скорее всего, буду приглашать друзей. Они также найдут это увлекательным," — поделился впечатлениями турист из России Александр Авилов. "У меня есть друзья, которые уже два года живут здесь. Они предложили нам ускорить наступление весны. Мы решили собраться вместе, убежав из снежного и холодного Петербурга. У нас друзья приехали с разных городов," — добавил турист из России Евгений Балбашов.

Помимо российских туристов, в страну часто приезжают гости из Китая, Турции, Узбекистана и Казахстана. Кроме горных путешествий, активно развивается и водный туризм. В Таджикистане более двух тысяч озер и сотни рек.

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