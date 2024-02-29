Эксклюзивные тарифы: субсидированные перелеты для местных жителей туристических регионов

Авиабилеты для посетителей туристических мест обойдутся дороже, чем для местных жителей этих регионов

Петр Иванов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, объявил о том, что субсидированные авиаперелеты из туристических регионов будут предоставляться местным жителям, а не посетителям. Он отметил, что уже разработаны предложения о специальных тарифах для этой группы пассажиров. Однако эксперты выражают опасения, что такая стратегия может негативно повлиять на развитие туризма в этих регионах.

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Федеральная антимонопольная служба отмечает значительный рост цен на авиабилеты на некоторые туристические направления. По словам Иванова, система фиксированных тарифов для местных жителей уже функционирует на Дальнем Востоке. Однако, жители, например, Калининграда часто сталкиваются с проблемой высоких цен из-за популярности своего региона среди туристов. Поэтому ФАС предлагает ввести отдельные государственные субсидии исключительно для жителей этого региона.

Предложения ФАС о фиксированных тарифах в настоящее время рассматривает правительство Российской Федерации. Иванов отметил, что средняя стоимость авиабилетов выросла на 6,3% в 2023 году по сравнению с 2019 годом. Этот период выбран для сравнения, поскольку во время пандемии цены были поддержаны субсидиями.

Президент РФ Владимир Путин ранее высказал поддержку идеи субсидированных авиабилетов только для жителей регионов. Он заявил, что выделенные средства на субсидии быстро иссякают, поэтому данную практику стоит внедрить в Калининграде. Эксперты отмечают, что в дебатах о развитии внутреннего туризма не обсуждаются альтернативные варианты управления ценами на популярные туристические направления. Предложенная мера будет полезна только для местных жителей, в то время как туристам придется платить больше. По мнению представителей турбизнеса, это может способствовать росту автомобильного туризма между соседними регионами. Однако, учитывая ограниченные возможности для морского отдыха и недостаточную развитость туристической инфраструктуры в некоторых регионах, развитие внутреннего туризма для семей с детьми остается под вопросом.