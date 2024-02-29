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Турецкие пограничники задержали россиянина из-за долгов: последствия для туристов

Юрист прояснил, есть ли возможность депортации туриста в Россию из-за финансовых обязательств

1:50
Туризм

На туристическом рынке внимание привлекает информация от управления ФССП Хакасии о депортации российского гражданина из Турции, который покинул Россию через Минск. Объявление приставов о том, что турецкие пограничники задержали и вернули его обратно, вызвало ряд вопросов в индустрии. Редакция обратилась к юристу для разъяснений.

Юрист прояснил, есть ли возможность депортации туриста в Россию из-за финансовых обязательств
Фото: "Credit" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В заявлении ФССП Хакассии говорится о наложении ограничения на выезд должнику из Саяногорского городского отделения из-за задолженности по кредитам. Мужчина решил отправиться в путешествие, несмотря на наличие ограничений. Он вылетел из Национального аэропорта Минска и приземлился в Турции, где его остановили турецкие пограничники.

Вопросы отрасли в основном касаются того, как турецкие пограничники смогли идентифицировать российского гражданина как должника, учитывая отсутствие общедоступной информации о передаче Россией баз данных с ограничениями на выезд. Хотя сотрудничество с Белоруссией в этом плане уже рассматривается не первый год, судя по тому, что россияне с ограничениями на выезд продолжают спокойно вылетать за рубеж из Минска, это сотрудничество не обеспечивает должной эффективности.

Также вызывает вопросы название "нелегальной" попытки пересечения турецкой границы в заголовке на сайте приставов, поскольку нелегальным мог быть лишь выезд за границу России. Движения должников за пределами РФ уже не регулируются российским законодательством.

Юристы отмечают, что здесь, вероятно, переплелись две разные ситуации. Первая — депортация из Турции в соответствии с турецкими законами, которая могла быть вызвана различными причинами, начиная от предыдущих правонарушений и заканчивая проблемами с документами. Вторая — уголовное дело, возбужденное в России при въезде за нарушение ограничения на выезд.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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