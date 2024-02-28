Турция сдает позиции. Российские туристы все чаще выбирают отдых внутри страны

Отдых в Турции теряет популярность из-за растущих цен. Вместо подорожавшего Средиземноморского курорта россияне все чаще выбирают отдых внутри страны.
По словам турэксперта Арсения Аредова, в России уже давно есть пакетные туры "все включено", но ранее они не были популярны. Россияне ехали за all inclusive в Турцию. Теперь же, после подорожания турецких курортов, ситуация меняется. Российские туроператоры предлагают все больше внутренних туров с трехразовым питанием, напитками и другими услугами. Цены и уровень комфорта при этом соответствуют турецким, поэтому подобные предложения пользуются у россиян успехом.
Турпоток в Турцию из России снизился на 20% в начале 2024 года. В то же время на российских курортах, например в Анапе, наблюдается двукратный рост бронирования.
Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, где в РФ можно отдохнуть летом за 17 тысяч рублей.
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