Турция сдает позиции. Российские туристы все чаще выбирают отдых внутри страны

Россияне отказались от дорогой Турции ради отечественных курортов

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Турции теряет популярность из-за растущих цен. Вместо подорожавшего Средиземноморского курорта россияне все чаще выбирают отдых внутри страны.

Фото: flickr.com by Кармен Фиано is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам турэксперта Арсения Аредова, в России уже давно есть пакетные туры "все включено", но ранее они не были популярны. Россияне ехали за all inclusive в Турцию. Теперь же, после подорожания турецких курортов, ситуация меняется. Российские туроператоры предлагают все больше внутренних туров с трехразовым питанием, напитками и другими услугами. Цены и уровень комфорта при этом соответствуют турецким, поэтому подобные предложения пользуются у россиян успехом.

Турпоток в Турцию из России снизился на 20% в начале 2024 года. В то же время на российских курортах, например в Анапе, наблюдается двукратный рост бронирования.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, где в РФ можно отдохнуть летом за 17 тысяч рублей.